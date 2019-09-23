Педофил украл ребенка и насиловал его десять лет

Мужчину приговорили к 20 годам колонии строгого режима. О пострадавшем ничего не сообщается.

Об этом стало известно 23 сентября. Решение принял Симоновский суд Москвы, сообщает РИА Новости. Эдуард встретил мальчика 12 лет назад. Он предложил ребенку сбежать от родителей и жить у него. Дитя так и поступило – педофил, воспользовавшись доверчивостью жертвы, заманил школьника к себе домой и не выпускал оттуда длительное время. Помимо того, что москвич ограничивал свободу жертвы, он довольно часто насиловал мальчика. Окружающие ни о чем не догадывались, а сотрудники правоохранительных органов на протяжении долгих лет считали, что мальчика убили.

Только спустя 10 лет им удалось раскрыть дело и поймать педофила. Им оказался житель Москвы. На данный момент его жертве 19 лет. Парень ничего толком не знает о прошлом – говорит лишь, что родился в Украине.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Москве педофил 4 дня удерживал школьницу взаперти.