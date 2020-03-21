Петербургские фитнес-центры готовятся к закрытию из-за коронавируса

Правительство Северной столицы обсуждает с Роспотребнадзором усиление мер против распространения вируса Сovid-2019. Планируется закрыть фитнес-центры.

По словам вице-губернатора города Евгения Елина, соответствующие меры могут грозить и в заведениям общественного питания. Их будут вынуждены закрыть, если ситуация с новой инфекцией ухудшится.

По словам Елина, пока что нет рекомендаций по ограничению числа посетителей ресторанов, фитнес-центров и ТЦ. Он добавил, что соответствующие рекомендации в скором времени будут.

Елин заявил, что фитнес-центры точно закроют, а общепит в зависимости от ситуации, сами ТЦ продолжат работу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, авиакомпания Emirates приостановит полеты из-за коронавиурса.