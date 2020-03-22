«Почта России» временно остановила сообщение с 15 странами

Это связано с приостановлением обработки международных посылок в различных государствах. В связи с этим, отправить туда почту невозможно.

В список страны вошли: Монголия, Кувейта, Ливия, Молдавия, Шри-Ланка, Тунис, Каймановы острова, Французская Полинезия, Ливан, Филиппины, Мальдивы, Остров Пасхи, Мьянма и Эквадор.

В данных уголках мира в настоящий момент не принимается и не отправляется почта. Это связано с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Как только защитные меры прекратят свои действия, все отправления возобновятся в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу «Почты России».

Отдельно «Почта России» подчеркнула, что не было ни одного заражения через предметы, которые пересылались из различных стран.

До этого эту информацию подтверждала и ВОЗ. Вирус просто физически не может долго жить на каких-либо вещах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Почта России» начала отправлять посылки по номеру телефона.