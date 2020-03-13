«Почта России» начала отправлять посылки по номеру телефона

Посылка будет ждать получается в отделении "до востребования". Фото: Baltphoto

Посылка будет ждать получается в отделении "до востребования". Фото: Baltphoto

«Почта России» усовершенствовала систему отправки посылок. Теперь для этого необходимо лишь приложение для смартфона. Правда, пока разработка есть только на iOS.

С помощью приложения адресант может оформить отправление и оплатить посылку онлайн. Позже клиент может прийти и отдать её, не стоя в очереди. Для отправки достаточно ввести номер телефона адресата, и посылка будет ждать владельца в почтовом отделении «до востребования».

Сейчас приложение доступно только для владельцев «яблочных» гаджетов, но в скором времени добавится и разработка для Android.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Калининском районе Северной столицы на отделение «Почты России» напал вооруженный грабитель. Злоумышленник похитил у сотрудников почты 5,7 тысяч рублей, а затем скрылся с места происшествия.