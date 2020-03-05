Грабитель с пистолетом ворвался в отделение почты на проспекте Науки

В Калининском районе Петербурга ищут злоумышленника, который совершил разбойное нападение на отделение связи.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне, 4 марта, примерно в восемь часов вечера в полицию сообщили об ограблении отделения почты в Калининском районе. Позвонившая в полицию петербурженка заявила, что неизвестный с пистолетом похитил 5,7 тысяч рублей из отделения почтовой связи в доме №41 по проспекту Науки. После этого грабитель поспешил скрыться с места происшествия.

Правоохранительные органы открыли уголовное дело по статье о разбое. Мужчина разыскивается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четверо избили и ограбили сантехника на Будапештской.