Грабитель с пистолетом ворвался в отделение почты на проспекте Науки

Грабитель с пистолетом ворвался в отделение почты на проспекте Науки
Неизвестный ограбил отделение почты. Фото: pixabay

В Калининском районе Петербурга ищут злоумышленника, который совершил разбойное нападение на отделение связи.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне, 4 марта, примерно в восемь часов вечера в полицию сообщили об ограблении отделения почты в Калининском районе. Позвонившая в полицию петербурженка заявила, что неизвестный с пистолетом похитил 5,7 тысяч рублей из отделения почтовой связи в доме №41 по проспекту Науки. После этого грабитель поспешил скрыться с места происшествия.

Правоохранительные органы открыли уголовное дело по статье о разбое. Мужчина разыскивается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четверо избили и ограбили сантехника на Будапештской.

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