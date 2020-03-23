Петербуржец вынес из квартиры украшения на 93 тыс. рублей

В Петербурге задержан мужчина, который подозревается в краже золотых ювелирных изделий.

Как стало известно gazeta.spb.ru, золото было украдено у 46-летней женщины, проживающей на улице Маршала Захарова, 37. Сумма ущерба составила 93 тыс. рублей. По подозрению задержан 48-летний мужчина. Выяснилось, что ранее он уже был судим.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщалось о том, что злоумышленники проникли в помещение путем подбора ключа к замку, находящегося во входной двери. Было украдено 15 золотых слитков, дорогие часы, ювелирные изделия.