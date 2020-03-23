В Китае 43 тыс. человек оказались бессимптомными носителями коронавируса

В Китае 43 тыс. человек оказались бессимптомными носителями коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay

Десятки тысяч носителей коронавируса в Китае не были учтены в официальной статистике из-за бессимптомного протекания болезни.

Как сообщает South China Morning Post, ссылаясь на закрытые данные правительства КНР, в конце февраля в Поднебесной было выявлено более 43 тысяч граждан, зараженных коронавирусом. Их отправили на карантин, однако не занесли в официальный список зараженных, в котором на тот момент числилось около 80 тысяч человек.

Издание считает, что с учетом инфицированных граждан, у которых не было симптомов заболевания, общее число зараженных может достигать 125 тысяч, что на треть выше официальных данных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае почти 90% зараженных коронавирусом излечились.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Китай коронавирус пандемия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Печенгском заливе спасатели продолжают искать пропавшего дайвера из Петербурга
Барбара Брыльска опровергла информацию об онкологии
В Совфеде предложили разъяснять поправки к Конституции по видеоконференции
В ГИБДД рассказали о состоянии женщины, попавшей под колеса Hyundai Solaris ...
Предпринимателя оштрафовали за размещение Subway на Гривцова
Клип на песню Uno группы Little Big набрал более 42 млн просмотров
Власти Петербурга просят пенсионеров оставаться дома
В ночь на вторник в Петербурге разведут пять мостов