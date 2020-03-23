В Китае 43 тыс. человек оказались бессимптомными носителями коронавируса

Десятки тысяч носителей коронавируса в Китае не были учтены в официальной статистике из-за бессимптомного протекания болезни.

Как сообщает South China Morning Post, ссылаясь на закрытые данные правительства КНР, в конце февраля в Поднебесной было выявлено более 43 тысяч граждан, зараженных коронавирусом. Их отправили на карантин, однако не занесли в официальный список зараженных, в котором на тот момент числилось около 80 тысяч человек.

Издание считает, что с учетом инфицированных граждан, у которых не было симптомов заболевания, общее число зараженных может достигать 125 тысяч, что на треть выше официальных данных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае почти 90% зараженных коронавирусом излечились.