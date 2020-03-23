В Китае почти 90% зараженных коронавирусом излечились

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

В Китае зафиксировано снижение числа болеющих новым типом коронавируса COVID-19.

По последним данным, в больницах Китая находится чуть больше пяти тысяч пациентов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на госкомитет по вопросам здравоохранения страны.

Всего за время пандемии в КНР были выявлены 81 093 случая заболевания коронавирусом. При этом 72 703 человека (почти 90%) выздоровели и были выписаны из больниц.

Вспышка коронавируса в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Южная Корея занимает второе место после Китая по масштабу и скорости распространения эпидемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коронавирусом можно заразиться даже от человека, который бывал в Китае, но не имеет симптомов болезни. По словам ученых, источником коронавируса можно считать «нулевого пациента».