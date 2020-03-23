В Петербурге вырос спрос на оружие и патроны

В Петербурге вырос спрос на оружие и патроны
Россияне боятся наступления смутных времен. Фото https://pixabay.com/

В последние недели в Северной столице вырос спрос на травматическое оружие и боеприпасы. В сети магазинов «Мир охоты» в беседе с корреспондентом gazeta.spb.ru отметили повышенный спрос на пистолеты ограниченного поражения серии ОСА и боеприпасов к ним. В продаже нет ни пистолетов ОСА, ни Эгида (двуствольная модификация), ни патронов к ним.

В обычное время эти виды ООП (оружие ограниченного поражения) всегда есть в наличии, как и патроны к ним. Более того, Эгиду вообще относят в оружию «на любителя» и часто в всерьез не воспринимают.

По отзывам экспертов именно эти виды ООП считаются самыми эффективными при самообороне, одновременно с этим они самые доступные по цене (14-18 тысяч рублей). Интересно, что спрос на «травматы» отмечают и в комиссионных оружейных магазинах, где цена пистолета начинается от 2 тысяч рублей.

Кроме того, отмечается некоторый дефицит газовых баллончиков: в продаже есть всякие «антидоги», а вот среди средств отражения нападения человека выбор уже не так велик, как раньше.

Одновременно с этим в социальных сетях пользователи все чаще обсуждают необходимость покупки «в запас» наравне с гречкой и мылом еще и патронов и оружия. Пока неясно, насколько серьезны намерения населения вооружаться, но некоторые виды патронов в магазинах уже в дефиците, пишут пользователи.

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