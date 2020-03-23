Главврача из Калуги привлекут к ответственности за отпуск за границей

Врач уехал в отпуск на фоне пандемии коронавируса. Фото: unsplash.com

Врач уехал в отпуск на фоне пандемии коронавируса. Фото: unsplash.com

Исполняющего обязанности главного врача Калужской областной больницы Владимира Кондюкова привлекут к дисциплинарной ответственности. Он пренебрег ситуацией с пандемией коронавируса и отправился в отпуск за границу.

«Дал поручение Министерству здравоохранения Калужской области разобраться с данным фактом и внести предложения по мерам дисциплинарной ответственности», — сообщил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в соцсети «ВКонтакте».

По данным калужских СМИ, Владимир Кондюков уехал отдыхать в Таиланд. Факт этот всплыл в ходе заседания областного правительства в понедельник, 23 марта. Поступок главврача чиновники посчитали возмутительным и безответственным.

В Калужской области на данный момент подтвержден один случай заражения коронавирусом. Инфекцию выявили у мужчины, вернувшегося из Италии. На карантине находится 34 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае выявили боле 43 тыс. носителей коронавируса, у которых отсутствуют симптомы болезни.