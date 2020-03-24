Петербуржец заплатит 10 тысяч рублей за пикет с чучелом из мусора

Дениса Озерова оштрафовал Петроградский районный городской суд.

Как было установлено, Озеров вместе со своим знакомым попытался демонстративно высказаться против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области.

Акция прошла в начале декабря на Петровской набережной. Предварительно, ее устроили члены незарегистрированной партии «Другая Россия». Об этом сообщает объединенная служба судов города на Неве.

Озеров из мусора сделал фигуру орла и повесил на нее табличку с надписью «Мусорный орел для Орлова». Таким образом, участники пикета решили обратиться к губернатору Архангельской области Игоря Орлова.

Мужчин, установивших чучело из мусора, задержали.

Озеров признал вину, но частично, подчеркнув, что хотел лишь установить орла, а не участвовать в пикете. Отрицает мужчина и участие в видеорепортаже с места событий.

По итогу разбирательств, петербуржцу назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.