В Приладожском мужчина проломил череп отцу-пенсионеру

В Приладожском мужчина проломил череп отцу-пенсионеру
Мужчина руками избил своего отца. Фото: Pixabay

В Кировском районе Ленобласти правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых мужчина проломил череп своему 71-летнему отцу. Пенсионера госпитализировали.

Все случилось в ночь на вторник, 24 марта, в поселке Приладожский. В 00:35 в полицию поступило сообщение из больницы о госпитализации пенсионера.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина был доставлен в медучреждение в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой. Местного жителя избил сын по месту жительства.

На утро полицейским удалось задержать 39-летнего мужчину. Было установлено, что неработающий житель руками избил своего отца.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что домушник вынес из квартиры петербуржца брюки и куртки. Мужчина обратился в полицию после обнаружения пропажи.

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