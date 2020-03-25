На Кондратьевском домушник вынес из квартиры научного сотрудника брюки и куртки

На Кондратьевском домушник вынес из квартиры научного сотрудника брюки и куртки
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

В Северной столице неизвестный проник в квартиру научного сотрудника и забрал брюки и куртки.

В отдел полиции обратился сотрудник ФТИ им. А.Ф. Иоффе. Он рассказал, что из его квартиры на Кондратьевском проспекте пропала одежда. Злоумышленник вынес три куртки и одни брюки.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сумма ущерба составила более 54 тыс. рублей.

В указанном месте установлены камеры наблюдения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у московского бизнесмена в Петербурге увели Toyota. Мужчина оценил иномарку в 5 млн рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб происшествия уголовно дело
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Утром лихач решил прокатиться по трамвайным путям на Маршала Казакова
Четверо в масках обчистили многопрофильную клинику на Коломяжском
На Кондратьевском домушник вынес из квартиры научного сотрудника брюки и куртки
У московского бизнесмена в Петербурге увели Toyota за 5 миллионов
Завершился этап модернизации тепловой сети «Будапештская»
ДТП с участием «Волги» и Hyundai на Новороссийской спровоцировало ...
На Тимуровской подростки напали на петербуржца и отобрали спиртное
Песков попросил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке