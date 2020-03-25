У московского бизнесмена в Петербурге увели Toyota за 5 миллионов

У московского бизнесмена в Петербурге увели Toyota за 5 миллионов
Москвич лишился Toyota Land Cruiser. Фото: Pixabay

В Петербурге неизвестные оставили приезжего бизнесмена без дорогостоящей иномарки. Москвич лишился Toyota Land Cruiser.

Обо всем стало известно во вторник, 24 марта. Мужчина рассказал правоохранителям, что оставил машину у дома №8 на Комендантской площади. Позже на месте ее не оказалось.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, заявитель оценил автомобиль в 5 млн рублей.

Машина застрахована, но допсредствами спутниковой сигнализации не снабжена.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое подростков избили мужчину и оставили его без спиртного. Полицейские задержали одного подозреваемого в нападении.

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