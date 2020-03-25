На Тимуровской подростки напали на петербуржца и отобрали спиртное

На Тимуровской подростки напали на петербуржца и отобрали спиртное
Полицейские поймали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Калининском районе Петербурга правоохранители задержали одного из подозреваемых в нападении на мужчину. Подростки избили горожанина и отобрали у него спиртное.

Преступный инцидент произошел в начале марта у дома №12 по Тимуровской улице. В отдел полиции 49-летний мужчина обратился только во вторник, 24 марта.

Как стало известно gazeta.spb.ru, безработный житель рассказал, что у подъезда двое неизвестных, нанеся несколько ударов ногами по голове, открыто похитили две бутылки водки и денежные средства в размере 200 рублей. Общая сумма ущерба составила 400 рублей.

Через несколько часов после заявления полицейские задержали подозреваемого в нападении — 16-летнего подростка, который нигде не учится и не работает.

Стражи порядка разыскивают второго злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о подробностях ДТП на Богатырском проспекте.

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На Тимуровской подростки напали на петербуржца и отобрали спиртное
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