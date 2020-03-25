Пострадали три человека: стали известны подробности ДТП на Богатырском проспекте

Пока не сообщается, кто пострадал. Фото: vk.com/spb_today

Пока не сообщается, кто пострадал. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы произошло ДТП с участием двух легковых авто. Стали известны подробности случившегося.

Машины столкнулись поздно вечером во вторник, 24 марта. Правоохранители уточнили, что аварию зафиксировали около 22:30.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, легковушка марки Kia, которой управляла 34-летняя женщина, врезалась в Lada, за рулем которой был 22-летний водитель.

В результате аварии автомобилисты получили травмы средней степени тяжести. С места ДТП также госпитализировали 24-летнего мужчину, пассажира Lada. Он находится в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы поделились кадрами с места ДТП в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».