После ДТП на Богатырском приехала скорая и спасатели

О пострадавших пока ничего не сообщается.

Все случилось вечером 24 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на пересечении Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы. Там столкнулись два легковых автомобиля – как именно все произошло, непонятно. В результате на место прибыла карета скорой помощи и спасатели – кому из участников аварии понадобилось помощь, до сих пор непонятно.

Очевидцы подчеркивают, что пробка из-за инцидента не собирается, так что можно смело ехать на участок дороги и ничего не бояться. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Испытателей после ДТП упал светофор. В результате инцидента никто не пострадал. Автомобилистам стоит быть внимательнее.