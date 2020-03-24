На Испытателей после ДТП упал светофор

На Испытателей после ДТП упал светофор
В аварии, по предварительным данным, никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

В результате инцидента никто не пострадал. Автомобилистам стоит быть внимательнее.

Все случилось сегодня вечером, 24 марта. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на пересечении проспекта Испытателей и Серебристого бульвара. Там по непонятной причине «Вольво» влетел в светофор, после чего конструкция рухнула. Свидетели не сообщают, есть ли пострадавшие и каково их самочувствие.

Временно на участке дороги нет светофора, так что автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательнее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водителя судят за ДТП на Ленинском с двумя погибшими. На регулируемом перекрестке мужчина нарушил правила должного движения и, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, врезался в автомобиль «ВАЗ».

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