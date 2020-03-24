Водителя судят за ДТП на Ленинском с двумя погибшими

Водителя судят за ДТП на Ленинском с двумя погибшими
Водителя судят после смертельного ДТП. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд в Петербурга рассмотрит дело о ДТП, в котором погибло два человека. Авария произошла на Ленинском проспекте в октябре прошлого года.

Перед судом предстанет водитель автомобиля Ford. Как полагает следствие, 18 октября он в ночное время ехал по Ленинскому проспекту со скоростью более 110 км/ч. При этом автомобилист был в состоянии опьянения.

На регулируемом перекрестке мужчина нарушил правила должного движения и, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, врезался в автомобиль «ВАЗ».

«В результате дорожно-транспортного происшествия, пассажир автомобиля «ВАЗ» скончалась на месте происшествия, его водитель – спустя несколько часов после аварии», — напомнили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Обвинительное заключение в отношении водителя утверждено прокуратурой Кировского района. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге судят водителя, который совершил наезд на пенсионерку и её 9-летнюю внучку.

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