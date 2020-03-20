В Петербурге судят водителя, сбившего бабушку с внучкой на «Политехнической»

В Петербурге судят водителя, сбившего бабушку с внучкой на &#171;Политехнической&#187;
Авария произошла на пешеходном переходе. Фото: pixabay.com

Перед судом в Петербурге предстанет 30-летний автомобилист. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть пешехода. В августе он сбил пенсионерку и её 9-летнюю внучку.

Как полагает следствие, днем 6 августа женщина 1941 года рождения вместе с девочкой переходили дорогу у станции метро «Политихеническая». Примерно на половине пути зеленый сигнал светофора для пешеходов сменился на красный. Водители решили пропустить пенсионерку с ребенком.

«Однако обвиняемый, начав движение и стремительно набирая скорость, сбил бабушку и девочку», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Здоровью девочки был нанесен тяжкий вред. Пенсионерку госпитализировали с многочисленными травмами. Через неделю она скончалась в больнице.

Обвинительное заключение по делу утверждено. Материалы направлены в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Римского-Корсакова под колеса автомобиля Renault попали женщина с ребенком.

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