На Римского-Корсакова на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком

Днём 14 декабря на проспекте Римского-Корсакова женщина с ребенком попали под колеса легкового автомобиля марки Renault.

За рулем иномарки находилась 32-летняя женщина.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, она двух пешеходов, когда ехала в сторону Лермонтовского проспекта. Отмечается, что пострадавшие шли по пешеходному переходу как положено, когда на них наехал автомобиль Renault.

Пострадали 30-летняя женщина и восьмилетний ребенок. Они получили травмы средней тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пересечении Литейного и Чайковского насмерть сбили пешехода. В комментариях к записи пользователи просят водителей одуматься, притормаживать перед пешеходными переходами и остановками.