Путин объявил следующую неделю нерабочей

Путин объявил следующую неделю нерабочей
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Зарплаты при этом будут сохранены.

О выходных Путин сообщил в рамках своего обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.

Путин призвал жителей страны не полагаться на «русский авось» и следовать рекомендациям и мерам по борьбе с распространением коронавируса. Он добавил, что сейчас важно проявить дисциплину и ответственность.

«Самое безопасное сейчас — это побыть дома», — сказал Путин.

В России по официальным данным подтверждено 658 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки подтверждено 163 новых случая заражения. Выздоровели 29 человек.

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