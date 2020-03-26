Ночной пожар в коммуналке на Карповке тушили 4 часа

О пострадавших не сообщается. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

О пострадавших не сообщается. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Минувшей ночью, 26 марта, на Петроградской стороне загорелась коммунальная квартира в историческом здании.

Согласно данным управления МЧС по городу, о возгорании в доме №30 по набережной реки Карповки стало известно в половину первого ночи. Уже через 20 минут пожарные объявили повышенный ранг пожара №1-Бис. Отказались от номера лишь в половину второго, когда пожар был локализован.

Площадь пожара в коммунальной квартире составила 40 квадратных метров. Спасатели справились с огнем спустя четыре часа, в половину пятого утра они сообщили о полной ликвидации пожара.

С огнем боролись 38 человек личного состава. На место происшествия также направили восемь спецмашин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Васильевском острове 18 спасателей тушили пожар в коммуналке.