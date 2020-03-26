Ночной пожар в коммуналке на Карповке тушили 4 часа

Ночной пожар в коммуналке на Карповке тушили 4 часа
О пострадавших не сообщается. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Минувшей ночью, 26 марта, на Петроградской стороне загорелась коммунальная квартира в историческом здании.

Согласно данным управления МЧС по городу, о возгорании в доме №30 по набережной реки Карповки стало известно в половину первого ночи. Уже через 20 минут пожарные объявили повышенный ранг пожара №1-Бис. Отказались от номера лишь в половину второго, когда пожар был локализован.

Площадь пожара в коммунальной квартире составила 40 квадратных метров. Спасатели справились с огнем спустя четыре часа, в половину пятого утра они сообщили о полной ликвидации пожара.

С огнем боролись 38 человек личного состава. На место происшествия также направили восемь спецмашин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Васильевском острове 18 спасателей тушили пожар в коммуналке.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коммунальная квартира Петроградский район пожар происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
После трагедии на Казанской полицейские нашли записку предполагаемого убийцы
В России должники отказываются платить по кредитам из-за коронавируса
Восемь стран призвали ООН потребовать снять санкции из-за COVID-19
Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта
В четверг жителей Петербурга ждут ветер и потепление
Лобода рассказала о преимуществах самоизоляции
Ночной пожар в коммуналке на Карповке тушили 4 часа
Карантин «очистил» дороги Петербурга от пробок