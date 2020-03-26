На Васильевском острове 18 спасателей тушили пожар в коммуналке

В Василеостровском районе Петербурга спасатели среди ночи потушили пожар в жилом доме. Возгорание произошло в коммунальной квартире.
Все случилось в четверг, 26 марта, в доме №72 на 15-й линии В.О. Сигнал о ЧП поступил в часть в 1:23. К месту происшествия выехали 18 сотрудников на четырех спецмашинах.
Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, пламя разгорелось в четырехкомнатной коммунальной квартире площадью 70 квадратных метров.
На тушение огня у сотрудников МЧС ушло чуть больше 30 минут, к 2:00 возгорание ликвидировали.
Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в деревне Перевоз спасатели за полчаса потушили пожар в частом доме.