В деревне Перевоз спасатели за полчаса потушили пожар в частом доме

Огонь тушили восемь сотрудников МЧС 111 и 131 пожарных частей. Фото: Pixabay

Огонь тушили восемь сотрудников МЧС 111 и 131 пожарных частей. Фото: Pixabay

В Тосненском районе Ленобласти спасатели тушили пожар в частном доме. На тушение огня потребовалось около получаса.

Все произошло сегодня утром, 26 марта, в деревне Перевоз. Сигнал о ЧП поступил в часть в 5:14. К месту происшествия оперативно были направлены восемь сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, площадь пожара составила 64 квадратных метра.

В результате пламя было полностью потушено чуть больше, чем за полчаса с момента вызова, к 05:51.

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