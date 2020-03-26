На улице Седова из каршеринга «сделали кабриолет»

В Невском районе Северной столицы произошла авария с участием машины сервиса каршеринга «Делимобиль».

Все случилось сегодня утром, 26 марта, на улице Седова. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что арендованная легковушка сильно пострадала.

«Из делимобиля сделали кабриолет», — написал автор записи.

К месту ДТП уже прибыли инспекторы ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подростки напали на петербуржца и отобрали спиртное. Одного из них стражи порядка поймали на следующий день.