На улице Седова из каршеринга «сделали кабриолет»

На улице Седова из каршеринга &#171;сделали кабриолет&#187;
Каршеринг. vk.com/spb_today

В Невском районе Северной столицы произошла авария с участием машины сервиса каршеринга «Делимобиль».

Все случилось сегодня утром, 26 марта, на улице Седова. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что арендованная легковушка сильно пострадала.

«Из делимобиля сделали кабриолет», — написал автор записи.

К месту ДТП уже прибыли инспекторы ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подростки напали на петербуржца и отобрали спиртное. Одного из них стражи порядка поймали на следующий день.

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