Бизнесмены России начали флешмоб #ямыработаемнаследующейнеделе

Бизнесу и так приходится нелегко, а объявленные выходные могут печально отразиться на работе компаний. Поэтому в социальной сети Instagram начался флешмоб.

При чем, дело даже не сколько в том, что сотрудники не работают, а в том, что воспринимают данную меру как дополнительные выходные. В итоге, дома граждане практически не сидят, игнорируют необходимые меры безопасности и гуляют по городу, посещая массу общественных заведений.

Сотрудники по найму рады нерабочей неделе, а вот владельцы бизнесов решили продолжить работу, потому что они отвечают за своих работников и за их зарплату. Если сейчас бизнесмены будут приостанавливать работу и отправлять всех на выходные, могут случиться неприятные последствия. Поэтому стоит задуматься о продолжении выполнения своих обязанностей. Подобными мыслями поделилась в своем Instagram аккаунте совладелец компании «Fusion Service Group” Виктория Прутяну.

Уход на каникулы грозит вылетом с рынка. Таким же образом думаю и бизнесмены Москвы.

В данный момент стоит задуматься о поддержке своих работодателей и проявить сознательность. Об этом написал арт-директор агентства брендинга полного цикла Kilev Lab Дмитрий Килев.

К акции присоединяются жители многих российских городов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин объявил следующую неделю нерабочей.