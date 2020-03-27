В Петербурге насчитали 22 нарушителей карантина

Кроме того, 20 человек доставлены в обсерватор, расположенный на базе пансионата "Заря". Фото: Baltphoto

Кроме того, 20 человек доставлены в обсерватор, расположенный на базе пансионата "Заря". Фото: Baltphoto

В Петербурге полиция и Роспотребнадзор выявили 22 нарушителей карантина по коронавирусу.

«В результате проведенных мероприятий установлен факт несоблюдения изоляции в домашних условиях 22 человек. Им даны постановления об изоляции»,- сообщили в пресс-служб еГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Кроме того, 20 человек доставлены в обсерватор, расположенный на базе пансионата «Заря» в Курортном районе. Двое человек с признаками заражения ОРВИ госпитализированы в Боткинскую больницу.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что соблюдения карантина будет контролироваться врачами и полицией. Также нарушителей высматривают более 40 тыс. камер, которые фиксируют лица горожан и сверяют по базе данных, в которых собрана информация о недавно вернувшихся туристах.

В Госдуме предложили лишать свободы на 7 лет в случае нарушения карантина. Массовое заражение планируется наказывать штрафом до миллиона рублей или тюремным сроком до трех лет. Если в случае непредумышленного заражения, заболевший погибнет, виновник должен будет заплатить штраф в 2 миллиона рублей или на 5 лет оказаться в местах лишения свободы. Если же от вируса погибнет двое и более людей, виновник может попасть в тюрьму на 7 лет.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 531 806 человек. Скончались 24 о73, при этом 123 942 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 840 человек. При этом 38 вылечились, двое погибли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что которые жители России имеют возможность получить отсрочку по кредитам из-за ситуации в стране с коронавирусом.