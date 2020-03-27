Зообизнес просит за 55 миллионов кошек и собак России

Предприятия из сферы зообизнеса просят власти не закрывать их магазины на время карантина. Письмо на имя мэра Москвы Собянина и в Правительство страны подписали руководители крупных сетей по торговле зоотоварами, сообщили редакции Gazeta.spb.ru авторы письма.

По данным представителей отрасли сейчас в у россиян проживает около 18 млн собак и 37 млн кошек, то есть 55 миллионов этих домашних животных. По мнению зообизнеса в случае, если закроют торговые центры и отдельные магазины, почти половина домашних собак и кошек могут остаться без привычной еды.

Более того, они могут пострадать из за нехватки или отсутствия необходимых медикаментов и средств, которые особенно актуальны весной в период активности разного рода опасных насекомых. Руководители зоомагазинов призывают власти не закрывать их торговые точки на период карантина. Ведь дистанционная торговля ветеринарными препаратами запрещена.

Вместе с тем, чиновники уже негласно говорят, что все необходимое для домашних животных можно купить гипермаркетах, которые продолжат свою работу в условиях карантина.