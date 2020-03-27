Льготникам перестанут оформлять проездные на пригородные электрички

В период с 28 марта по 5 апреля действие проездных на маршрутах пригородных электричек для льготных категорий граждан, а также обучающихся, будет приостановлено.

Об этом в пятницу, 27 марта, уведомили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Проездные не только перестанут действовать, но, в связи с указом президента РФ приостановлено их оформление в этот период. Такие меры приняты в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Правительство надеется, что подобные строгие меры вынудят граждан оставаться дома, что особенно важно сейчас. Только массовая самоизоляция и карантин могут помочь остановить развитие пандемии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что профилактический рейд в Санкт-Петербурге выявил 22 нарушителей карантинного режима.