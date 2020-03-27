Карантин всерьез: в Петербурге заработали коронавирусные патрули

В последние двое суток специальные объединенные группы полиции и Роспотребнадзора провели рейды по проверке соблюдения условий карантина.

Выборочная проверка граждан, которые обязаны были находится на карантине показала, что в Петербурге за 25-26 марта 22 человека нарушили условия карантина.

А это чревато не только денежными штрафами, но и серьезными тюремными сроками.

Сейчас власти всерьез обсуждают возможность введения уголовного наказания за действия, которые вызвали заражение коронавирусом других граждан. Речь идет о сроках заключения в 5-9 лет! Кроме того, за нарушение правил карантина могут вскоре ввести штрафы до одного миллиона рублей.

Напомним, что согласно постановлению Главного санврача России граждане, которые прибыли из за рубежа обязаны самоизолироваться минимум на 14 суток. В случае нарушения этого правила они направляются на карантин принудительно.

Также во время проведения совместного патрулирования 20 человек доставлены в специальный обсерватор в Курортном районе Петербурга, а двое с признаками ОРВИ положены в больницу им. Боткина.