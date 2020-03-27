В Петербурге разработали препарат, который сократит пребывание на ИВЛ пациентов с коронавирусом

Специалисты лаборатории медицинской биотехнологии Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова в Петербурге предложили инновационный метод лечения осложнений на легкие, даваемых коронавирусом.

Изначально медикамент, который хотят использовать врачи Северной столицы, был разработан из легких крупного рогатого скота для спасения жизней недоношенных малышей. Хотя препарат никак не помогает справиться непосредственно с инфекцией, он может качественно бороться с осложнениями, помогая организму победить болезнь.

Как пишут «Известия», использование так называемого легочного суфрактанта сокращает период, на который больному необходим аппарат ИВЛ в 4 раза, с 26 суток до 6. Тем не менее, хотя препарат уже успешно использовался в аналогичных случаях, его целесообразность при лечении осложнений COVID-19 только предстоит доказать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заработали коронавирусные патрули.