В Петербурге разработали препарат, который сократит пребывание на ИВЛ пациентов с коронавирусом

В Петербурге разработали препарат, который сократит пребывание на ИВЛ пациентов с коронавирусом
В случае с коронавирусом ситуация осложняется необходимостью комплексной терапии. Фото: pixabay.com

Специалисты лаборатории медицинской биотехнологии Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова в Петербурге предложили инновационный метод лечения осложнений на легкие, даваемых коронавирусом.

Изначально медикамент, который хотят использовать врачи Северной столицы, был разработан из легких крупного рогатого скота для спасения жизней недоношенных малышей. Хотя препарат никак не помогает справиться непосредственно с инфекцией, он может качественно бороться с осложнениями, помогая организму победить болезнь.

Как пишут «Известия», использование так называемого легочного суфрактанта сокращает период, на который больному необходим аппарат ИВЛ в 4 раза, с 26 суток до 6. Тем не менее, хотя препарат уже успешно использовался в аналогичных случаях, его целесообразность при лечении осложнений COVID-19 только предстоит доказать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заработали коронавирусные патрули.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аппараты ивл здоровье коронавирус пандемия санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России каждый пятый случай заражения коронавирусом произошел внутри страны
У Тилля Линдеманна диагностировали коронавирус
В Ленобласти двое мужчин подделывали алкоголь на складе птицефабрики
В США зафиксировано рекордное число случаев коронавируса
Мишустин призывает распространить московские меры по борьбе с коронавирусом ...
В Петербурге разработали препарат, который сократит пребывание на ИВЛ ...
Суд в Петербурге решает вопрос о продлении ареста историка Соколова
Коммунальные службы Ленобласти переходят в усиленный рабочий режим