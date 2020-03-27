Дрозденко запустил акцию «Добрый сосед» на время карантина

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко запустил акцию «Добрый сосед», в рамках которой волонтеры будут помогать пожилым людям и тем, кто закрыт на карантин. Людям будут приносить продукты и необходимые лекарства.

Как сообщает телеканал «ЛенТВ24«, глава Ленобласти вызвался стать первым волонтером. Он связался с жительницей Всеволожского района и узнал, в чем она нуждается. Далее его проконсультировал медицинский работник.

Обработав руки, «добрые соседи» надели медицинские маски и перчатки и направились к женщине. Действуя по инструкции, Дрозденко оставил пакет с покупками у двери.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев просят предупреждать властей в случае приезда в Ленобласть на самоизоляцию.