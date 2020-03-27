Петербуржцев просят предупреждать властей в случае приезда в Ленобласть на самоизоляцию

С полным списком номеров горячей линии по районам Ленобласти можно ознакомиться на сайте администрации. Фото: pixabay.com

С полным списком номеров горячей линии по районам Ленобласти можно ознакомиться на сайте администрации. Фото: pixabay.com

Власти Ленинградской области просят жителей Северной столицы предупреждать о приезде на территорию региона в случае самоизоляции.

Для этого необходимо обратиться по телефону горячей линии в органы местного управления в зависимости от района, в который вы приезжаете, рассказали в пресс-службе областной администрации в пятницу, 27 марта. Кроме того, в случае, если житель Санкт-Петербурга намерен провести период самоизоляции в Ленобласти, переезд необходимо согласовать с городским управлением Роспотребнадзора.

Вышеперечисленные меры касаются всех петербуржцев, недавно вернувшихся из-за рубежа, которым предписано самоизолироваться в качестве карантинных мер.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей города на Неве, не желающих оставаться дома добровольно, будут сажать на карантин принудительно.