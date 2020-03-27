Петербуржцев, не желающих садиться на карантин по возвращении из-за границы, оставят дома принудительно

Оставаться дома - значит, возможно, спасти кому-то жизнь и сохранить свою. Фото: pixabay.com

Оставаться дома - значит, возможно, спасти кому-то жизнь и сохранить свою. Фото: pixabay.com

Некоторые жители Северной столицы не осознают серьёзность ситуации с пандемией коронавирусной инфекции и, вернувшись из-за рубежа продолжают вести привычную жизнь.

Отслеживать нарушителей будут сотрудники правоохранительных органов в сотрудничестве с представителями Роспотребнадзора. Первые профилактические рейды, 25 и 26 марта, по выявлению нарушителей в Петербурге уже показали 22 человека, не соблюдавших режим самоизоляции, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

В Главке также предупредили, что, в случае неисполнения предписаний врача по карантину, граждан будут оставлять дома в принудительном порядке. Вполне возможно, что в дальнейшем всех путешественников, прибывающих в Петербург будут сразу же изолировать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сумма штрафа за нарушение карантина может достигнуть миллиона рублей.