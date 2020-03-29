МЧС напомнил петербуржцам о правилах безопасности

Во время длинных вынужденных выходных многие граждане поедут на дачу, чтобы не сидеть на карантине дома. В связи с этим, специалисты МЧС просят жителей Северной столицы быть внимательными и осторожными.
Прежде всего, не стоит поджигать сухую траву. Порой методом выжигания пытаются убрать остатки прошлогодней растительности, но такие методы нередко приводят к пожару из-за неосторожности. Недавно сотрудники МЧС только за одни сутки совершили 18 выездов для тушения подобных возгораний. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Санкт-Петербургу.
Также, стоит внимательно следить за детьми, нельзя позволять им играть с огнем.
В сухую и ветреную погоду огонь лучше не разводить. Если же огонь разведен, его нельзя оставлять без присмотра.
Помимо этого, нельзя бросать окурки и стеклотару, которая может сыграть роль линзы и спровоцировать возгорание.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар в многоквартирном доме на улице Морской пехоты.