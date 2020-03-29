МЧС напомнил петербуржцам о правилах безопасности

МЧС напомнил петербуржцам о правилах безопасности
С огнем нужно обращаться максимально осторожно. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Во время длинных вынужденных выходных многие граждане поедут на дачу, чтобы не сидеть на карантине дома. В связи с этим, специалисты МЧС просят жителей Северной столицы быть внимательными и осторожными.

Прежде всего, не стоит поджигать сухую траву. Порой методом выжигания пытаются убрать остатки прошлогодней растительности, но такие методы нередко приводят к пожару из-за неосторожности. Недавно сотрудники МЧС только за одни сутки совершили 18 выездов для тушения подобных возгораний. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Также, стоит внимательно следить за детьми, нельзя позволять им играть с огнем.

В сухую и ветреную погоду огонь лучше не разводить. Если же огонь разведен, его нельзя оставлять без присмотра.

Помимо этого, нельзя бросать окурки и стеклотару, которая может сыграть роль линзы и спровоцировать возгорание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар в многоквартирном доме на улице Морской пехоты.

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