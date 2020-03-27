Спасатели потушили пожар в многоквартирном доме на улице Морской пехоты

Спасатели потушили пожар в многоквартирном доме на улице Морской пехоты
Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС

В ночь на 27 марта в доме 8, корпус 2, по улице Морской пехоты в Кировском районе произошел пожар. Там загорелась квартира.

Сообщение о пожаре поступило в 01:28. В ликвидации пожара участвовали 15 человек личного состава и три единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось к 02:13, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

В трехкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка площадью 5 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшей ночью, 26 марта, на Петроградской стороне загорелась коммунальная квартира в историческом здании. О возгорании в доме №30 по набережной реки Карповки стало известно в половину первого ночи.

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Спасатели потушили пожар в многоквартирном доме на улице Морской пехоты
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