«Целую и обнимаю вас»: Вера Брежнева удивила поклонников глубоким декольте

Вера Брежнева соблюдает режим самоизоляции и находится дома. Недавно певица вернулась из своего гастрольного тура по США и Канаде.

Артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок в домашней атмосфере. Она фотографировалась в топе с глубоким декольте. Пышная укладка певицы и макияж явственно свидетельствовали о том, что она ухаживает за своей внешностью даже дома.

«Берегите себя. Оставайтесь дома. Целую и обнимаю вас на расстоянии», — написала Вера.

Нежный образ Брежневой сразил наповал подписчиков.

«Вы восхитительна», — написал подписчик.

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