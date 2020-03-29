«Целую и обнимаю вас»: Вера Брежнева удивила поклонников глубоким декольте

&#171;Целую и обнимаю вас&#187;: Вера Брежнева удивила поклонников глубоким декольте
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева соблюдает режим самоизоляции и находится дома. Недавно певица вернулась из своего гастрольного тура по США и Канаде.

Артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок в домашней атмосфере. Она фотографировалась в топе с глубоким декольте. Пышная укладка певицы и макияж явственно свидетельствовали о том, что она ухаживает за своей внешностью даже дома.

«Берегите себя. Оставайтесь дома. Целую и обнимаю вас на расстоянии», — написала Вера.

Нежный образ Брежневой сразил наповал подписчиков.

«Вы восхитительна», — написал подписчик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ксения Собчак заявила о «времени истероидов» во время пандемии.

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