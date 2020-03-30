Штраф для нарушителей карантина в России составит до 1 млн рублей

Штраф для нарушителей карантина в России составит до 1 млн рублей
Строгий карантин поможет сдержать распространение инфекции. Фото: pixabay.com

Российское правительство решило ужесточить наказание для россиян, которые нарушают карантин. Изменения будут внесены в КоАП.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство предпринимает все необходимые меры для минимизации распространения нового типа коронавируса.

Так, максимальный штраф для нарушителей карантина составит 300 тысяч рублей. Должностные лица получат штраф в 500 тысяч рублей, а организации — один миллион. Однако стоит отметить, что штрафы в таких размерах будут получать те, кто неоднократно нарушил карантин. Первое нарушение карантина обойдется физическим лицам в сумму от 15 до 40 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге разыскивают женщину, которая нарушила карантин.

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