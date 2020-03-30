Тарасов четыре года откладывал деньги на подарок Костенко

Тарасов четыре года откладывал деньги на подарок Костенко
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94

Футболист из клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов подарил своей жене Анастасии Костенко элитный автомобиль на ее день рождения. Он рассказал, сколько копил на этот подарок.

Избранница Тарасова отметила свое 26-летие 29 марта. По этому случаю футболист подарил своей супруге иномарку Porsche Cayenne за несколько миллионов.

Костенко опубликовала на своей странице в инстаграме фотографию с Тарасовым и новым автомобилем в окружении букетов роз. Одна из подписчиц написала в комментариях, пытаясь укорить футболиста, что он не платит алименты на содержание ребенка, но при этом умудрился подарить любимой дорогостоящий подарок.

На это Тарасов ответил, что он копил на автомобиль для супруги четыре года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тарасов дарит Костенко те же подарки, что и Бузовой.

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