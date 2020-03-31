«Лента» на Парашютной закрыта: у сотрудника заподозрили коронавирус

В Приморском районе Петербурга не работает магазин торговой сети «Лента». Причиной закрытия могло быть подозрение, что один из сотрудников болен коронавирусом.

Магазин расположен на улице Парашютной. В настоящее время торговая точка проверяет данные о возможном инфицирование работника.

Как сообщили Невские новости, представители торговой сети пока не могут подтвердить данную информацию. Магазин закрыли на дополнительную дезинфекцию по предписанию Роспотребнадзора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские призывники будут сдавать тест на коронавирус. Всего направить в войска планируется почти 3 тыс. человек.