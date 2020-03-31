Петербургские призывники будут сдавать тест на коронавирус

Петербургские призывники будут сдавать тест на коронавирус
Женатые петербуржцы могут проходить службу рядом с местом жительства. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-2

В Северной столице с 1 апреля начнется весенний призыв. У каждого из призывников будут брать анализы на выявление коронавируса.

Обо всем стало известно сегодня, 31 марта. На заседании городского правительства в Смольном отметили, что всего направить в войска планируется почти 3 тыс. человек. Из них 60 процентов будут служить в режимной военной части.

Предполагается, что призовут 300 военно-учетных специальностей, а также 500 человек с высшим образованием.

Те, кто женат, могут проходить службу рядом с местом жительства. Так, в прошлый раз такое право получили 28 призывников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за март обследовали 37 тысяч горожан. С 10 марта, по словам губернатора Северной столицы, город пересекли более 159 тыс. транспортных средств.

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