Александр Беглов: в Петербурге за март обследовали 37 тысяч горожан

Губернатор Петербурга Александр Беглов доложил о ситуации в связи с коронавирусной инфекцией в городе.

На заседании правительства Петербурга, которое состоялось во вторник, 31 марта, с 1 марта в городе обследовано 37 тыс. 506 человек. Он также добавил, что на вчерашний день подтверждено 50 человек заболевших, двое ушли из жизни.

По словам Беглова, с 10 марта город пересекли более 159 тыс. транспортных средств. При этом сейчас Петербург продолжает принимать россиян, которые возвращаются из-за границы. За вчерашний день въехало 744 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура оштрафовала петербурженку, которая нарушила законодательство о банкротстве.