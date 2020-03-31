Прокуратура оштрафовала петербурженку, которая незаконно попыталась стать банкротом

Прокуратура оштрафовала петербурженку, которая незаконно попыталась стать банкротом
В отношении жительницы возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.13 КоАП РФ (сокрытие имущественных прав или имущественных обязанностей при наличии признаков банкротства). Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Выборгского района провела проверку по обращению о нарушении законодательства о банкротстве.

Прибывшие сотрудники установили, что местная жительница обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании ее банкротом в связи с невозможностью исполнения ею денежных обязательств.

Как сообщили в прокуратуре города, при подаче заявления женщина сокрыла сведения об имущественных обязанностях, возникших в связи с заключенным договором займа с одновременной ипотекой квартиры.

В отношении должницы возбудили дело об административном правонарушении. Теперь горожанке необходимо выплатить штраф.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе Вологда — Новая Ладога водитель Iveco влетел в ограждение и попал в больницу.

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