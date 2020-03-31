Прокуратура оштрафовала петербурженку, которая незаконно попыталась стать банкротом

В Петербурге прокуратура Выборгского района провела проверку по обращению о нарушении законодательства о банкротстве.
Прибывшие сотрудники установили, что местная жительница обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании ее банкротом в связи с невозможностью исполнения ею денежных обязательств.
Как сообщили в прокуратуре города, при подаче заявления женщина сокрыла сведения об имущественных обязанностях, возникших в связи с заключенным договором займа с одновременной ипотекой квартиры.
В отношении должницы возбудили дело об административном правонарушении. Теперь горожанке необходимо выплатить штраф.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе Вологда — Новая Ладога водитель Iveco влетел в ограждение и попал в больницу.