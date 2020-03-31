На трассе Вологда — Новая Ладога водитель Iveco влетел в ограждение и попал в больницу

На трассе Вологда &#8212; Новая Ладога водитель Iveco влетел в ограждение и попал в больницу
Водитель попал в больницу в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Волховском районе Ленобласти водитель влетел в ограждение. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Все произошло во вторник, 31 марта, около 8 часов утра на 514 км. автодороги Вологда — Новая Ладога. Мужчина, управляя автомобилем Iveco, не справился с управлением.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД по Петербургу и области, пострадавшего доставили в ближайшее медучреждение.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за пять дней петербургские спасатели потушили 120 пожаров. Горели сухая трава и деревья.

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