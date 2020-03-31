На трассе Вологда — Новая Ладога водитель Iveco влетел в ограждение и попал в больницу

В Волховском районе Ленобласти водитель влетел в ограждение. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.
Все произошло во вторник, 31 марта, около 8 часов утра на 514 км. автодороги Вологда — Новая Ладога. Мужчина, управляя автомобилем Iveco, не справился с управлением.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД по Петербургу и области, пострадавшего доставили в ближайшее медучреждение.
По факту аварии проводится проверка.
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