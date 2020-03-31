Горит сухая трава и деревья: за пять дней петербургские пожарные совершили 120 выездов

В Северной столице из-за сухой погоды сложилась напряженная пожарная обстановка – за последние несколько дней спасатели совершили 120 выездов к местам возгорания.

Сегодня, 31 марта, на заседании правительства города глава регионального управления МЧС Алексей Аникин заявил, что лидерами пожарного антирейтинга стали южные районы – Пушкинский, Колпинский, Петродворцовый, Красносельский.

Он также добавил, что постепенно растет количество пожаров и в северных районах города.

«По 10-15 выездов будем совершать в северные районы», — подытожил Аникин.

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