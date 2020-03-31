Житель Мурино подозревается в ограблении знакомого на кладбище

Полицейские Ленобласти задержали подозреваемого в ограблении на кладбище в Курортном районе Петербурга.

Обо всем стало известно 21 марта. В отдел полиции обратился 27-летний петербуржец, работающий кладовщиком в одной из спортивных школ. По словам заявителя, его знакомый в ходе конфликта отобрал у него 30 тыс. рублей, мобильный телефон, документы и ключи от автомобиля, после чего скрылся.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, мужчина уточнил, что все произошло около 14:30 в поселке Песочный на территории кладбища.

Сумма ущерба составила около 60 тыс. рублей. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело.

В пятницу, 27 марта, в ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный житель Мурино, ровесник потерпевшего.

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