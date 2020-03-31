В Петербурге работодателя оштрафовали на 70 тысяч за трудоустройство экс-налоговика

Прокурор возбудил дела об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ. Фото: Pixabay

Прокурор возбудил дела об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ. Фото: Pixabay

В Невском районе Северной столицы прокуратура выявила нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции.

Прибывшие сотрудники установили, что в коммерческую организацию принят на работу бывший сотрудник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Петербургу. При этом работодатель не сообщил в ведомство о его трудоустройстве.

Как сообщили в прокуратуре города, по факту административного правонарушения было возбуждено дело.

Суд признал юридическое лицо и его руководителя виновными, им назначен штраф в 50 тыс. рублей и 20 тыс. рублей соответственно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино поймали двух мошенниц, «повесивших» кредиты на других людей.