В Петербурге работодателя оштрафовали на 70 тысяч за трудоустройство экс-налоговика

В Невском районе Северной столицы прокуратура выявила нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции.
Прибывшие сотрудники установили, что в коммерческую организацию принят на работу бывший сотрудник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Петербургу. При этом работодатель не сообщил в ведомство о его трудоустройстве.
Как сообщили в прокуратуре города, по факту административного правонарушения было возбуждено дело.
Суд признал юридическое лицо и его руководителя виновными, им назначен штраф в 50 тыс. рублей и 20 тыс. рублей соответственно.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино поймали двух мошенниц, «повесивших» кредиты на других людей.