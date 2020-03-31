В Колпино поймали двух мошенниц, «повесивших» кредиты на других людей

В Колпинском районе Петербурга правоохранители задержали двух мошенниц. Женщины оформили кредит на посторонних людей при покупке бытовой техники.

Все произошло 24 марта. Дам в возрасте 25 и 29 лет удалось задержать у дома №18 по улице Коммуны. Они работали в ООО «Директ Кредит Центр».

Как стало известно gazeta.spb.ru, женщины воспользовались персональными данными четырех петербуржцев и оформили на них кредиты в «Ренессанс Кредит» и «Альфа Банке». На выделенные кредитные средства в размере 361 тыс. рублей мошенницы закупились в магазине «МВидео».

Возбуждено уголовное дело. С задержанных взята подписки о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что личный водитель петербуржца вынес из сейфа почти 700 тысяч и пропал.