Покровская больница в Петербурге приостановила плановую госпитализацию

Покровская больница на Васильевском острове будет принимать пациентов городской многопрофильной клиники №2. Последнюю перепрофилируют: медицинское учреждение начнет принимать пациентов с признаками пневмонии.

В среду, 1 апреля, кардиологическое отделение Покровской больницы закрыли на карантин и санобработку после того, как выяснилось, что в учреждении побывал мужчина с подозрением на коронавирусную инфекцию. Позже решили не подвергать риску людей в других отделениях и вовсе приостановили плановую госпитализацию.

Теперь Покровская больница будет принимать пациентов из городской многопрофильной больницы №2, куда, в свою очередь, отправят пациентов с признаками пневмонии, гриппа и ОРВИ. Там их будут исследовать на коронавирус COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в Петербурге строительными лентами огораживают детские площадки.